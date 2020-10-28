Ульяновск, , 15:52 — REGNUM В Ульяновске вынесен приговор начальнику офиса продаж одной из телефонных компаний, которого обвиняли в хищении. Он признан виновным в инкриминируемом преступлении, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Следствием установлено, что в марте 2020 года мужчина под видом подготовки денег для инкассации изымал их из сейфа и расходовал по собственному усмотрению. Ущерб, причинённый телефонной компании, оценён в 445 тыс. рублей.

Обвинение было предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ («Хищение чужого имущества с использованием служебного положения»). Суд признал его виновным, назначив 1,5 года колонии общего режима. Также определено взыскать размер причинённого ущерба.

Как сообщало ИА REGNUMM, ранее было возвращено в бюджет около 3 млн рублей федеральных денежных средств, незаконно полученных ульяновским бизнесменом.

Напомним, в октябре 2020 года в Ульяновской области вынесен приговор членам организованной преступной группы по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. Через ОПГ было обналичено более 1,3 млрд рублей.

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