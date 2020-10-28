Тюмень, , 15:52 — REGNUM В Центральный районный суд Тюмени поступило уголовное дело бывшего начальника отдела участковых уполномоченных и ПДН УМВД России по городу Тюмени Нафиса Каримова. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и вымогательстве взятки, следует из картотеки суда.

По информации газеты «Тюменская область сегодня», которая ссылается на следствие, в феврале 2020 года Нафис Каримов, находясь в отпуске, задержал восьмерых иностранных рабочих за нарушение миграционного законодательства. За их освобождение он якобы вымогал взятку у местного бизнесмена в виде бесплатного монтажа водопровода на своём земельном участке.

В местной прессе отмечается, полковник полиции Нафис Каримов прославился тем, что дважды был уволен из правоохранительных органов и дважды восстанавливался через суд в рядах сотрудников УМВД России по Тюменской области.