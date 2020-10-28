Харьков, Украина, 28 октября 2020, 15:33 — REGNUM Из девяти пострадавших в результате взрыва на газоперерабатывающей станции в поселке Березовское, два человека находятся в критическом состоянии, а два — в тяжёлом. Об этом сообщил 28 октября телеканала «Суспильне».
По данным журналистов, после взрыва два села временно отключили от газоснабжения.
По словам пресс-секретаря компании «Харьковгаз» Ольги Клименко, взрыв произошёл во время плановых работ на газоперерабатывающей станции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в 20 км от Харькова на станции произошёл взрыв, в результате которого погибли два человека.
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