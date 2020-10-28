Харьков, Украина, , 15:33 — REGNUM Из девяти пострадавших в результате взрыва на газоперерабатывающей станции в поселке Березовское, два человека находятся в критическом состоянии, а два — в тяжёлом. Об этом сообщил 28 октября телеканала «Суспильне».

По данным журналистов, после взрыва два села временно отключили от газоснабжения.

«Госпитализированы девять человек с травмами различной степени тяжести. Большинство — это ожоги, ожоги у двух пострадавших около 60%, но степень первая и вторая — это не тяжёлые. И надеюсь, что жизни пострадавших ничего не угрожает», — рассказал директор центра экстренной медицинской помощи медицины катастроф Харьковской областной администрации Виктор Забашта.

По словам пресс-секретаря компании «Харьковгаз» Ольги Клименко, взрыв произошёл во время плановых работ на газоперерабатывающей станции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в 20 км от Харькова на станции произошёл взрыв, в результате которого погибли два человека.

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