Санкт-Петербург, , 15:28 — REGNUM Два пассажира маршрутного автобуса ПАЗ пострадали при столкновении маршрутки с автомобилями ГАЗ и «Приора». Женщина и мужчина госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

ДТП произошло утром 28 октября в Московском районе Санкт-Петербурга, на Ленинском проспекте. Водитель «пазика», по данным дорожной полиции, неправильно выбрал скорость и дистанцию до впереди идущего транспортного средства и совершил столкновение сначала с грузовым автомобилем ГАЗ-331 061 «Валдай», затем с автомобилем ВАЗ «Приора».

"По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия», — сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что это уже второе ДТП с маршруткой в Петербурге за последние сутки. Вечером 27 октября в Пушкинском районе Санкт-Петербурга водитель маршрутного автобуса ПАЗ совершил наезд с последующим опрокидыванием на эвакуатор.

В результате ДТП пострадали водитель автобуса и четверо пассажиров, получив травмы средней степени тяжести. Ведется проверка.

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