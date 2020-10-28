Тюмень, , 15:17 — REGNUM В Тюмени в в районе Метелёво на ул. Светлая загорелись сразу три дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сигнал о возгорании поступил в 13:46 (11:46 мск). Пожарные были на месте через 10 минут. Огонь в трёх домах был ликвидирован в 16:10 по местному времени.

На пожаре работали 44 сотрудника МЧС и 14 единиц ведомственной техники. Дознаватели выясняют причины возгорания. Очевидцы в социальных сетях сообщают о взрыве газового котла в одном из домов.

На пожаре пострадала женщина. По словам пресс-секретаря департамента здравоохранения Тюменской области Александры Малыгиной, пострадавшая поступила в медучреждение с травмой головы.