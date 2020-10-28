г. Кемь, , 15:19 — REGNUM Власти Республики Карелии призвали жителей Кеми помочь в устранении последствий размыва части дамбы на Белопорожской ГЭС-2. Об этом 28 октября написал на своей личной странице в одной из социальных сетей глава администрации Кемского муниципального района Дмитрий Петров.

Напомним, размыв участка дамбы Белопорожской ГЭС-2 произошел вечером 24 октября. В результате в реку Чирко-Кемь попало не менее 600 литров трансформаторного масла, в настоящий момент специалисты уточняют масштаб и количество нефтепродуктов, попавших в реку.

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Сейчас на месте ЧП проводятся работы по локализации и ликвидации загрязнения. Помимо специалистов, на реке также работают волонтеры из числа местных жителей. Установлены боны для предотвращения распространения нефтепродуктов, применяются сорбенты для удаления нефтепродуктов из воды.

«Произошедшее должно стать не только поводом усилить контроль в отрасли, но и стать основанием для ревизии распределения налоговых и неналоговый поступлений от деятельности предприятий гидроэнергетики в сторону местного бюджета», — отметил Петров.

По его словам, необходимо часть тарифа на вырабатываемую электроэнергию оставлять на местах. Таким образом средства должны быть направлены на природоохранные мероприятия, должны приводить к улучшению жизни местных жителей, компенсировать нарушения экологического равновесия, возникшие при возведении сооружений гидроэнергетики.

«Прошу всех местных жителей, кто имеет желание и возможность принять участие в мероприятиях по устранению загрязнения реки обратиться в ЕДДС района, оставить свои координаты», — добавил он.

Отметим, по факту ЧП природоохранная прокуратура региона начала проверку. В свою очередь глава Республики Карелии Артур Парфенчиков, сообщил о том, что принял доклад премьер-министра Правительства Карелии Александра Чепика о работах по ликвидации размыва дамбы на Белопорожской ГЭС-2. По его словам, между двумя частями дамбы сейчас строится бетонная перемычка.

«Принимаются все меры, чтобы не допустить возможных новых промывов. Техническое решение специалистами найдено, — пояснил Парфенчиков. — Однако гораздо больше нас тревожит тонкая пленка нефтепродуктов, которая появилась вдоль берега».

Он также подчеркнул, что сейчас ущерб для экологии удалось минимизировать, но контроль за проведением восстановительных работ и в дальнейшем за развитием ситуации продолжим.

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