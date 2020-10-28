Киев, , 15:09 — REGNUM В столице Украины во время проведения ремонтных работ в коллекторе произошёл взрыв газа. Об этом сообщили 28 октября в пресс-службе Киевской городской госадминистрации (КГГА).

«Во время проведения плановых работ на Новодарницком коллекторе произошла чрезвычайная ситуация — по предварительной информации, утечка газа, в результате чего пострадали работники общества «Киевводоканал», — отметили в КГГА.

По данным пресс-службы, всем пострадавшим оказана медицинская помощь, однако ни их точное число, ни степень тяжести ранений не известны.

Напомним, ранее в посёлке Березовское Харьковской области на газораспределительной станции произошёл взрыв. Два человека погибли, девять получили ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине произошёл взрыв на газоперерабатывающей станции