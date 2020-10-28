Киев, 28 октября 2020, 15:09 — REGNUM В столице Украины во время проведения ремонтных работ в коллекторе произошёл взрыв газа. Об этом сообщили 28 октября в пресс-службе Киевской городской госадминистрации (КГГА).
По данным пресс-службы, всем пострадавшим оказана медицинская помощь, однако ни их точное число, ни степень тяжести ранений не известны.
Напомним, ранее в посёлке Березовское Харьковской области на газораспределительной станции произошёл взрыв. Два человека погибли, девять получили ранения.
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