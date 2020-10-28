Волгоград, , 15:01 — REGNUM Двух мужчин, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств, задержали сотрудники полиции в Волгограде и Новоаннинском районе области. У сообщников в общей сложности изъяли более 40 кг наркотиков, сообщили ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Ранее судимого жителя рабочего поселка Городище задержали в момент раскладки партии наркотических веществ в Дзержинском районе Волгограда. Затем во время обыска в его доме полицейские обнаружили около пяти килограммов запрещенных веществ. Оперативники выяснили, что у мужчины есть сообщник, который планирует сбыть крупную партию наркотиков растительного происхождения. Второго злоумышленника, жителя Новоаннинского района Волгоградской области, задержал спецназ, по месту его жительства изъято свыше 40 килограммов наркотиков.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела. Оба по решению суда заключены под стражу.