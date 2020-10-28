Москва, , 14:36 — REGNUM Непозволительный инцидент. Так отреагировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на происшествие с машинами скорой помощи у омского министерства здравоохранения.

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По его мнению, нельзя доводить до таких ситуаций, как в Омске, где медики несколько часов не могли оказать помощь пациентам из-за нехватки мест в больницах.

«На такие инциденты нужно незамедлительно реагировать, прежде всего, руководителям регионов», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 27 октября две кареты скорой помощи привезли пациентов с коронавирусом, находящихся в тяжёлом состоянии, к зданию минздрава Омской области.

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