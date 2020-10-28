Волосово, Ленинградская область, , 14:38 — REGNUM Пожар на лакокрасочном предприятии в поселке Буяницы в Волосовском районе Ленинградской области области локализовали. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Пожар на лакокрасочном заводе в Ленобласти ГУ МЧС России по Ленобласти

Напомним, около 10:05 мск 28 октября на территории лакокрасочного завода произошло возгорание. Горели емкости с растворителем в четырех ангарах. Общая площадь пожара составила 2850 кв. метров.

Всего к ликвидации пожара привлечено 60 человек и 23 единицы техники. В 13:06 мск пожар удалось локализовать. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Видео: ГУ МЧС России по Ленобласти

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