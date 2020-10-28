Старополтавский район, , 14:29 — REGNUM 14-летняя школьница скончалась в результате дорожно-транспортного происшествия в Старополтавском районе Волгоградской области. Девочка в компании старших друзей на автомобиле вылетела в кювет, сообщили ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным следствия, школьница накануне гуляла в компании своей старшей подруги и двух парней, приехавших в этот день из Ахтубинска Астраханской области. Приятели решили на автомобиле отправиться из села Кано Старополтавского района в Палласовку. На трассе машина опрокинулась в кювет. Девочка скончалась на месте происшествия, жизни и здоровью других участников аварии ничего не угрожает.

Организована процессуальная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.