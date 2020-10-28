Харьков, Украина, , 14:17 — REGNUM В Дергачёвском районе Харьковской области на территории газоперерабатывающей станции произошёл мощный взрыв. Об этом сообщила 28 октября пресс-служба национальной полиции области.

По словам очевидцев, после взрыва дальнейшее возгорание не произошло, но было задымление на площади около 200 кв. метров.

В пресс-службе полиции уточнили, что в результате взрыва погибли два человека, ещё девять пострадали.

Полиция выясняет причины случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава госкомпании «Укрзализныця» Владимир Жмак заявил, что в Кривом Роге неизвестный умышленно пустил под откос грузовой состав.

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