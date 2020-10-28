Стокгольм, , 14:31 — REGNUM Секретная информация о функционировании системы безопасности Риксдага (парламент Швеции) и некоторых шведских банков была опубликована в открытом доступе в сети после утечки данных. В руки злоумышленников попали не только документы о финансовой отчетности, но и чертежи объектов. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

«Это вообще немыслимо», — прокомментировал утечку говорит эксперт по безопасности Лейф Никсон.

Согласно информации Dagens Nyheter, данные просочились из частной охранной компании Gunnebo Group, представителей которой несколько раз нанимали шведские банки и органы государственной власти. В частности, речь идет о Риксдаге и крупном банке SEB.

Сейчас в интернете находятся более чем 38 000 файлов — в общей сложности 19 гигабайт, которые касаются внутренней бухгалтерской отчетности, банковских выписок, а также чертежей объектов. Как отмечают журналисты, ознакомившиеся с документами, в некоторых файлах можно обнаружить подробное описание того, где расположены камеры видеонаблюдения, сигнализация, датчики и охраняемые помещения.

В пресс-релизе от августа 2020 года в Gunnebo Group сообщили, что компания подверглась «организованной хакерской атаке», о которой было сообщено в Службу государственной безопасности Швеции. Однако тогда об утечке информации ничего не сообщалось.