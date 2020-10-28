Саратов, , 14:43 — REGNUM В Саратовской области проводится проверка по факту отравления угарным газом двух несовершеннолетних. Об этом сообщает региональная прокуратура.

15-летний житель Волжского района Саратова и его 12-летний друг были доставлены в больницу сегодня, 28 октября. Несовершеннолетние отравились угарным газом, говорится в сообщении.

Прокуратура совместно с полицией проводят проверку соблюдения закона о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе которых выяснят условия проживания детей, оценят действия (бездействия) родителей, условия и причины, способствовавшие случившемуся.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в декабре 2019 года женщину с двумя детьми госпитализировали после отравления угарным газом в Саратове. ЧП произошло в результате частичного обрушения вытяжной трубы на крыше дома. Несколько кирпичей при обрушении упали в вытяжной канал и перекрыли его.

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