Джакарта, , 13:38 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,7 потрясло провинцию Северный Сулавеси, сообщает CNN Indonesia.

По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, землетрясение произошло в море 28 октября 2020 года в 16:08 по местному времени.

Известно, что эпицентр землетрясения находился в 93 км к юго-востоку от Болаангуки на глубине 10 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,5 на территории Индонезии.

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