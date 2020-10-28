Саратов, , 14:54 — REGNUM В Саратове обвинение по факту гибели младенца предъявлено 34-летней женщине. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Саратовской области.

Тело новорожденной девочки обнаружила прохожая рено утром 12 марта 2020 года возле заброшенного сарая на улице Омской в Заводском районе. Ребёнок был завёрнут в пелёнки. Судмедэксперт установил, что девочка родилась живой и травм на теле не обнаружено.

По данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность матери. Ей оказалась 34-летняя жительница Саратовской области. Правоохранители выяснили, что в начале марта беременная женщина гостила у подруги, проживающей в столице. В один из дней, не успев вызвать скорую помощь, она родила дочь, но вместо обращения к медикам обвиняемая направилась во вторую квартиру подруги, где женщины искупали младенца.

По данным следствия, через непродолжительное время женщины обнаружили, что ребенок перестал подавать признаки жизни, и мать решила сначала отнести его в ближайшее медучреждение, но испугалась ответственности. Согласно материалам уголовного дела, роженица оставила пакет с телом на улице.

Обвинение женщине было предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Обвиняемая полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

ИА REGNUM напоминает, ранее другая жительница Саратовской области признана виновной в покушении на убийство своего новорожденного ребенка. В ходе следствия обвиняемая выдвигала различные версии, желая избежать ответственности, но в конечном итоге вину признала и раскаялась в содеянном. Приговором суда ей назначено наказание в виде двух лет лишение свободы условно с испытательным сроком три года.

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