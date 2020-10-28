Шахты, Ростовская область, , 13:05 — REGNUM В Ростовской области потушили пожар, вспыхнувший в цехе по переработке пера в Шахтах. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 28 октября.

«В 12:53 мск пожар ликвидирован», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM ранее сообщало, что возгоранию в Шахтах был присвоен третий ранг сложности. Площадь пожара составила 800 кв. метров. В результате происшествия на улице Дачной никто не пострадал.

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