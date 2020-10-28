Кривой Рог, Украина, , 13:03 — REGNUM Причиной крупной железнодорожной аварии в Кривом Роге стало умышленное повреждение путей. Об этом написал глава компании «Укрзализныця» Владимир Жмак 28 октября в своём Telegram-канале.

«Повреждение путей с явным умыслом вызвать аварию… Мы обратились в правоохранительные органы с заявлением о совершении уголовного преступления. И ещё вопрос — где же предел человеческой подлости?» — заявил он.

Виновнику аварии грозит до двух лет исправительных работ или ограничение свободы на срок до трёх лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кривом роге с рельсов сошёл грузовой состав в количестве 14−15 вагонов.

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