Кривой Рог, Украина, 28 октября 2020, 13:03 — REGNUM Причиной крупной железнодорожной аварии в Кривом Роге стало умышленное повреждение путей. Об этом написал глава компании «Укрзализныця» Владимир Жмак 28 октября в своём Telegram-канале.
Виновнику аварии грозит до двух лет исправительных работ или ограничение свободы на срок до трёх лет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кривом роге с рельсов сошёл грузовой состав в количестве 14−15 вагонов.
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