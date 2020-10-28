Петропавловск, Казахстан, 28 октября 2020, 12:56 — REGNUM Житель Петропавловска угрожал работникам поликлиники из-за плохого качества обслуживания, сообщили 28 октября в пресс-службе областного департамента полиции.
58-летний мужчина участвовал в войне в Афганистане. Также является участником паралимпийских игр. Специалисты установили, что у гранаты отсутствует запал. Это исключает её взрывное действие.
Экстренные службы эвакуировали более 100 пациентов поликлиники. Боеприпас изъят и помещен в контейнер для перевозки взрывоопасных веществ. Подозреваемый задержан и доставлен в полицию.
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