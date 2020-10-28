Петропавловск, Казахстан, , 12:56 — REGNUM Житель Петропавловска угрожал работникам поликлиники из-за плохого качества обслуживания, сообщили 28 октября в пресс-службе областного департамента полиции.

58-летний мужчина участвовал в войне в Афганистане. Также является участником паралимпийских игр. Специалисты установили, что у гранаты отсутствует запал. Это исключает её взрывное действие.

Экстренные службы эвакуировали более 100 пациентов поликлиники. Боеприпас изъят и помещен в контейнер для перевозки взрывоопасных веществ. Подозреваемый задержан и доставлен в полицию.

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