Уфа, , 12:51 — REGNUM Родителей, жестоко обращавшихся со своими детьми, осудили в Уфе. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В суде было установлено, что обвиняемые воспитывали двоих сыновей восьми и десяти лет. При этом в квартире не было сантехники, горячей воды, продуктов питания, условия проживания в квартире не соответствовали санитарно-гигиеническим требованиям. Дети спали на одной маленькой кровати, на которой не было постельного белья. Мальчики не ходили в школу и не получали медицинскую помощь.

Сообщается, что в начале текущего года их изъяли из семьи и поместили в социальный приют.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей, связанное с жестоким обращением.

Свою вину родители признали, они были ограничены в родительских правах. Суд назначил им наказание в виде 180 часов обязательных работ.

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