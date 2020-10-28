Благовещенск, , 12:01 — REGNUM В Амурской области в Зее пропала семилетняя девочка. К поискам ребёнка подключились сотрудники полиции и спасатели. Девочку нашли мёртвой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.

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Тело ребёнка нашли в одном из водоёмов без видимых признаков криминальной смерти.

Возбуждено уголовное дело по статье убийство малолетнего. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Костроме водитель пытался уйти от погони полиции, прыгнув в реку. Нерядовой индент произошёл 27 октября, когда автоинспекторы попытались остановить машину мужчины на улице Островского в Костроме.