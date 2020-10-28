Кривой Рог, Украина, , 11:59 — REGNUM 14 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Кривом Роге. Об этом сообщила 28 октября пресс-служба Национальной полиции Днепропетровской области Украины.

В сообщении отмечается, что во время инцидента никто не пострадал. Полиция устанавливает причины случившегося.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасного движения или эксплуатации железнодорожного транспорта».

Как сообщало ИА REGNUM, в Сумской области 20-летний водитель легкового автомобиля врезался в отбойник. Погибли четыре человека.

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