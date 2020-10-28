Могадишо, , 11:55 — REGNUM Двое сотрудников ООН погибли в результате нападения неизвестных в столице Сомали, Могадишо. Об этом сообщает BBC Somalia со ссылкой на заявление Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Солдаты ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

В заявлении говорится, что «отважные работники программы по борьбе с полиомиелитом были на передовой, рискуя своей жизнью, чтобы предоставить жизненно важные медицинские услуги уязвимым детям».

"Нападения на медицинских работников являются нарушением международного права и недопустимы. ЮНИСЕФ самым решительным образом осуждает это трусливое нападение и призывает власти провести всеобъемлющее расследование. Гуманитарные работники никогда не должны быть мишенью», — говорится в заявлении.

Представитель ЮНИСЕФ разослал соболезнования семьям погибших.

Власти Сомали подтвердили, что сотрудники кампании по вакцинации от полиомиелита в Сомали были убиты в результате взрыва самодельного взрывного устройства во вторник, 27 октября.

Ни одна группировка не взяла ответственность за нападение.