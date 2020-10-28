Самара, , 11:43 — REGNUM Уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности малолетнему ребенку возбуждено в Самарской области. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по региону.

По предварительной информации, 15 октября текущего года в детском саду Борского района мальчик 4-х лет поперхнулся деталью от конструктора. Ребенка спасти не удалось.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности, из-за ненадлежащего исполнения сотрудником своих профессиональных обязанностей.

Сообщается, что в совершении этого преступления подозревается воспитатель детского сада.

Расследование дела продолжается.

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