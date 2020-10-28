Соледар, ДНР, , 11:22 — REGNUM За минувшие сутки в ДНР зафиксирован один случай нарушения перемирия со стороны боевиков ВСУ. Об этом сообщили 28 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на мариупольском направлении украинские силовики выпустили пять гранат из автоматического станкового гранатомёта (АГС). В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказался населённый пункт Ленинское, отметили в пресс-службе.

В результате обстрелов жертв среди мирных жителей и разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член делегации Украины в трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Резников заявил, что отказ от выполнения Минских соглашений равносилен самоубийству Украины.

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