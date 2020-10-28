Горно-Алтайск, , 11:19 — REGNUM В столице Республики Алтай возбуждено уголовное дело по статье за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, фигурантом дела стала 16-летняя школьница.

Как отмечается, вечером 9 октября она сформировала тайник-закладку с наркотическим средством массой менее 2 граммов для сбыта бесконтактным способом. В сговоре с ней состояли, по данным следствия, были неустановленное лицо, а также ещё один ребёнок, «не достигший возраста наступления уголовной ответственности».

«Установлено, что несовершеннолетняя является учащейся одного из общеобразовательных учреждений города, на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не состоит, воспитывается в полной, благополучной семье», — отметили в ведомстве.

В рамках расследования правоохранители также намерены установить причины, способствовавшие его совершению.

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