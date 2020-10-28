Сумы, Украина, , 11:12 — REGNUM В Сумской области Украины в результате аварии погибли четыре человека. Об этом сообщила 28 октября пресс-служба Национальной полиции области.

По данным полицейских, 20-летний водитель автомобиля Audi не справился с управлением и врезался в отбойник.

«В результате водитель и три его пассажира от полученных травм погибли на месте происшествия», — сказано в сообщении.

Ещё одна женщина-пассажир получила травмы и была госпитализирована. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харьковской области в ДТП погиб 41-летний начальник 32-й государственной пожарно-спасательной части главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Харьковской области.

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