Киев, 28 октября 2020, 11:02 — REGNUM В Киевской области в посёлке Боровая неизвестные взорвали и ограбили два банкомата. Об этом сообщило 28 октября издание «Обозреватель».
После взрыва злоумышленники забрали кассеты с деньгами и скрылись. В данный момент устанавливается сумма похищенных средств.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе Сумы задержали двух жителей Харьковской области, подозреваемых в грабеже банкоматов.
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