Киев, , 11:02 — REGNUM В Киевской области в посёлке Боровая неизвестные взорвали и ограбили два банкомата. Об этом сообщило 28 октября издание «Обозреватель».

"Четверо неизвестных в балаклавах с помощью газовоздушной смеси взорвали банкоматы АО «Ощадбанк» и ОАО «Укрсиббанк», которые вмонтированы в фасадную стену продуктового магазина», — сказано в сообщении.

После взрыва злоумышленники забрали кассеты с деньгами и скрылись. В данный момент устанавливается сумма похищенных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе Сумы задержали двух жителей Харьковской области, подозреваемых в грабеже банкоматов.

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