Абуджа, , 10:58 — REGNUM Полиция Нигерии арестовала более 800 человек, подозреваемых в причастности к поджогам, грабежам и убийствам по всей стране во время акций протеста против «жестокости полиции». Об этом сообщает BBC Africa.

По меньшей мере 520 подозреваемых были арестованы в Лагосе, деловой столице Нигерии.

По информации репортёров, уже более недели молодежь нападает на правительственные склады по всей стране, где, как они полагают, хранятся продовольственные товары, предназначенные для распределения населению в качестве помощи в условиях пандемии коронавируса.

Во вторник, 27 октября, группа вооруженных лиц ворвалась в лагерь национальной гвардии.

Грабежи и поджоги последовали за мирными протестами против «жестокости полиции», которые потрясли Нигерию в последние две недели. По словам президента Нигерии Мухаммаду Бухари, в ходе беспорядков погибли по меньшей мере 69 человек. В понедельник, 26 октября, в штате Лагос начала работу комиссия по расследованию гибели протестующих.

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