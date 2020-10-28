Омск, , 10:45 — REGNUM Система здравоохранения Омской области не выдерживает «коронавирусных» нагрузок, считает омский политик и общественный деятель Сергей Кондаков.

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Комментируя инцидент с участием сотрудников скорой помощи, произошедший в Омске 27 октября, Кондаков подчеркнул, что губернатору области Александру Буркову «следовало вы принять жёсткие кадровые решения в отношении ключевых виновных лиц».

»Однако полагаю, что всё закончится наказанием «стрелочников», — сказал собеседник ИА REGNUM.

Он добавил, что уважает труд бригад скорой помощи:

«Бригадам скорой помощи только уважение, они настоящие молодцы!«

Как сообщало ИА REGNUM, поздно вечером 27 октября сотрудники скорой помощи Омска привезли «тяжёлых» пациентов с симптомами коронавируса к зданию областного минздрава.

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Врачи сообщили, что весь день не могли найти больницу, в которой приняли бы пациентов.

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Местный минздрав начал служебную проверку, своё расследование проведёт и Росздравнадзор.

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