Заиграевский район, Бурятия, , 10:32 — REGNUM В Заиграевском районе Бурятии произошло дорожно-транспортное происшествия, в результате которого погиб 12-летний ребёнок. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, подозреваемый в совершении ДТП мужчина задержан.

Им оказался 44-летний дядя погибшего. По версии следствия, не имея водительских прав он накануне купил машину марки «Митсубиси Миника». Приехав домой, мужчина начал распивать спиртные напитки. На следующий вечер он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, позвал сына своей сестры поехать на рыбалку.

«На 1-м км автодороги «Татарский Ключ — Илька», не справившись с управлением, пьяный водитель на скорости съехал на обочину, после чего его автомобиль перевернулся. В результате дорожно-транспортного происшествия находившийся в салоне мальчик получил повреждения и погиб», — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлёкшего смерть человека. В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу.