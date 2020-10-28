Шахты, Ростовская область, 28 октября 2020, 10:18 — REGNUM Специалисты ликвидировали открытое горение в цехе по переработке пера. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 28 октября.

В Шахтах ведут борьбу с огнём
В Шахтах ведут борьбу с огнём
ГУ МЧС России по Ростовской области
Загорелся цех по переработке пера в Шахтах
ГУ МЧС России по Ростовской области
Загорелся цех по переработке пера в Шахтах
ГУ МЧС России по Ростовской области
Площадь пожара составляет 800 кв. метров
ГУ МЧС России по Ростовской области
Площадь пожара составляет 800 кв. метров
ГУ МЧС России по Ростовской области

«В Шахтах в 10:05 объявлена ликвидация открытого горения в цехе на улице Дачной», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что сообщение о пожаре в Шахтах поступило в 6:50 мск. Объявлен третий ранг сложности. С огнём борются 73 человека и 24 спецмашины.

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