Кызыл, , 10:02 — REGNUM В Туве перед судом предстанет бывший начальник отдела по расследованию преступлений против личности следственного управления МВД по Кызылу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, 37-летнего мужчину обвиняют в получении взятки в значительном размер.

По данным следствия, 30 октября 2019 года он заявил подозреваемому в совершении тяжкого преступления, что может переквалифицировать его дело на менее тяжкое. Взамен он потребовал 100 тыс. рублей. В случаев отказа экс-полицейский пригрозил обеспечить подозреваемому заключение под стражу.

«В период с 31 октября по 06 ноября 2019 года обвиняемый умышленно, с целью личного обогащения, путем вымогательства, угрожая применением меры пресечения в виде заключения под стражу, путем получения денежных средств наличными, а также безналичным перечислением на свой счет лично получил взятку в виде денег в значительном размере на общую сумму 140 000 рублей», — отметили в ведомстве.

Преступление было выявлено сотрудниками ФСБ и отдела собственной безопасности МВД по республике. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.