Уфа, , 10:00 — REGNUM 37-летнего осужденного, который сбежал из колонии-поселения, задержали в Башкирии. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан», ссылаясь на пресс-службу УФСИН России по региону.

По информации журналистов, сбежавший мужчина был осужден за изнасилование и грабеж. Он уже провел в колонии восемь лет, его должны были освободить через четыре года. В результате мужчину задержали в Мелеузовском районе.

По сообщению сотрудников ведомства, желание осужденного, незаконно выйти на свободу обернется для него новым тюремным сроком за побег. Ст. 313 УК РФ предусматривает до четырех лет лишения свободы.

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