Южно-Сахалинск, , 09:51 — REGNUM К сухогрузу «Меркурий Оушен» (флаг Панамы) с 20 гражданами Мьянмы на борту, который штормом выбросило на мель у берегов Сахалина ночью 26 октября, подошёл спасательный буксир «Берингов пролив», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

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Власти региона держат на контроле ситуацию по спасению судна.

Специалисты проводят измерение глубин и определяют фарватер.

«Для начала спасательной операции необходим сильный прилив и отжимной ветер. По прогнозам это произойдет утром 29 октября», — уточнили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, водолазы обследовали севший на мель у берегов Сахалина сухогруз «Меркурий Оушен». Утечки нефтепродуктов не обнаружено. Тем не менее к месту происшествия доставлены боновые заграждения и абсорбент, на случай если ситуация ухудшится.