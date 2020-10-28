Казань, , 09:54 — REGNUM Рейды по соблюдению пассажирами и сотрудниками общественного транспорта масочного режима проводят в Казани регулярно. Только за один день выявлено 1087 нарушителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

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Профилактический рейд провели 26 октября на 28 городских остановках, всего проверили 794 единицы общественного транспорта. Проверяющие из числа сотрудников комитета по транспорту Казани, контрольно-ревизорской службы МКУ «Организатор пассажирских перевозок», контрольно-ревизорской службы транспортных предприятий выявили 1087 пассажиров без масок. Из них 1060 человек после замечания надели индивидуальные защитные средства, 27 пассажиров покинули транспорт из-за отсутствия масок.

В городе продолжат и дальше осуществлять профилактические рейды по выявлению нарушителей масочного режима, отмечают в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, в Казани с 12 по 16 октября выявили 707 нарушителей масочного режима среди водителей, кондукторов и пассажиров общественного транспорта.

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