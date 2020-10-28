Каргасокский р-н, , 09:36 — REGNUM Специалисты организации «ЭКОСПАС» завершили работы по ликвидации разлива нефти в затоне Оби в Каргасокском районе Томской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, за восемь дней было собрано 245 кубометров нефтесодержащей жидкости.

Как отмечается, 18 октября из-за сильного ветра произошло столкновение двух барж, в одной из которой хранились ёмкости с нефтью. В результате одна ёмкостей получила трещину, через которую часть нефтепродуктов вытекла в затон.

«Пробоина оперативно была устранена силами организации, осуществляющей эксплуатацию судна, а участок разлива локализован с помощью бонового заграждения длиной 150 метров», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту происшествия следователи организовали доследственную проверку.

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