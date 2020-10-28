Одесса, Украина, , 09:34 — REGNUM Под Одессой на рынке «Седьмой километр» произошла стычка между турецкими торговцами и спецназом Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщило 27 октября местное издание «Думская».

По данным журналистов, спецназ прибыл на рынок для того, чтобы изъять партию ткани и фурнитуры, арестованную в рамках расследования дела по уклонению от уплаты налогов. Сотрудников СБУ заблокировали представители турецкой общины, торгующей на рынке. Люди выразили опасение, что правоохранители просто украдут товар и выставят его на продажу.

«Подъехавшие члены общины были настроены агрессивно и бросались на спецназовцев, которые едва не открыли огонь», — сказано в сообщении.

По данным журналистов издания, ситуация на рынке стабилизировалась, но спецназ с конфискованным товаром заблокировали на территории рынка.

Позже сотрудники СБУ «передумали» забирать товар и даже начали разгружать его обратно, однако, когда участники блокады отвлеклись — спецназовцы разблокировали ворота, запрыгнули в машины и вывезли груз. В ходе беспорядков были задержаны три человека.

Напомним, по оценке эксперта программы «Международная и внутренняя политика» Украинского института будущего (UIF) Игоря Тышкевича, минимальный размер контрабанды, ежегодно поступающей на Украину, составляет около $12 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт оценил ежегодный объём контрабанды на Украине