Сантьяго, , 09:19 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано сейсмологами на территории Чили. Об этом 28 октября сообщает Геологическая служба США (USGS).

Уточняется, что эпицентр подземных толчков был расположен на расстоянии в 36 км в западном направлении от посёлка Рауко. Очаг землетрясения находился на глубине 58,3 км.

При этом данные о пострадавших или разрушениях в результате подземных толчков не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в акватории Тихого океана у берегов Камчатки.