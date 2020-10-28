Богота, , 09:15 — REGNUM Как минимум один полицейский погиб и ещё пятеро получили ранения из-за атаки неизвестных, которая произошла в западной части Колумбии. Об этом 28 октября сообщает радиостанция La FM.

По данным радиостанции, атака произошла 27 октября утром в муниципалитете Бугалагранде, расположенном в западном колумбийском департаменте Валье-дель-Каука, когда группа правоохранителей попала в засаду, устроенную им неизвестными.

Также указывается, что один полицейский погиб и еще пятеро пострадали в результате этого, все пострадавшие доставлены в медучреждения.

Уточняется, что в данный момент властями ведется расследование произошедшего и добавляется, что, по предварительной информации, к данной атаке могут быть причастны местные повстанческие группировки.

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