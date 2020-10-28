Филадельфия, США, , 09:05 — REGNUM В грабежах магазинов в Филадельфии (штат Пенсильвания), начавшихся после беспорядков, которые произошли в городе после того, как сотрудники полиции застрелили 26 октября афроамериканца Уолтера Уоллеса, приняли участие около 1 тыс. человек. Об этом 28 октября сообщает управление полиции Филадельфии на своей странице в соцсети Twitter.

«Тревога! Толпа из около 1 тыс. человек грабит частные предприятия в районе Араминго-авеню и Кастор-авеню», — говорится в сообщении правоохранителей.

Также полиция в связи с этим дала рекомендацию жителям семи городских районов, расположенных около зоны погромов, не выходить на улицу.

«В этих зонах наблюдались крупные демонстрации, переросшие в насилие, сопровождающееся грабежами», — отмечают правоохранители.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября стало известно, что как минимум 12 сотрудников полиции направлены в медучреждения из-за столкновений, начавшихся в Филадельфии после того, как 26 октября полицейские застрелили молодого афроамериканца.