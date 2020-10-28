Варшава, , 09:02 — REGNUM Вечером 27 октября протестующие против решения Конституционного суда Польши об ужесточении ограничений права на аборт радикализировали свои действия. Из разных городов приходит информация о нападениях активистов на граждан и священнослужителей. Об этом передает Polskie Radio 24.

В Польше католический костел поддержал решение Конституционного суда и планомерно выступает в поддержку запрета на совершение абортов. В связи с этим храмы стали одним из главных объектов нападок со стороны протестующих. Так, 27 октября пришло известие о том, что в городке Мыслибоже группа протестующих избила священника.

Неравнодушные граждане стали выходить на улицы, чтобы защищать костелы от нападений и противостоять протестующим. Однако во вторник вечером некоторые из них также подверглись нападениям. Так, в Познани группа активистов напала на католиков, в результате чего одного из них ранили холодным оружием — он находится в больнице с резаной раной, а против второго использовали слезоточивый газ.

В понедельник, 26 октября, председатель польской общественной инициативы национально-консервативного толка «Марш независимости» Роберт Бонкевич объявил о создании новой организации под названием «Национальная гвардия». Она будет состоять из общественных активистов, её целью будет противостояние агрессивным действиям протестующих. Организаторы уже обратились в полицию с просьбой выдать им необходимую для этого экипировку и снаряжения.

Напомним, причиной кризис послужило решение Конституционного суда Польши о том, что проведение абортов по причине болезней и генетических отклонений у плода противоречат Конституции, значит, их проведение должно быть вне закона. Теперь законными признаются аборты лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни или здоровью матери, а также если беременность возникла в ходе противоправных действий. С тех пор против данного решения в разных городах Польши проходят ежедневные акции протеста.