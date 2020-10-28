Самара, , 08:51 — REGNUM Два тягача с полуприцепом столкнулись на трассе в Самарской области. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, ДТП произошло днем 27 октября в Красноярском районе на втором километре обводной трассы.

Сообщается, что в результате столкновения водитель тягача Man оказался зажат в кабине автотранспортного средства. Поэтому потребовалась помощь спасателей, которые при помощи гидравлического инструмента освободили пострадавшего и передали бригаде скорой медицинской помощи. Водитель получил переломом голени и многочисленные ушибы, его доставили в больницу.

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