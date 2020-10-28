Занзибар, Танзания, , 08:50 — REGNUM Начальник полиции Танзании Саймон Сирро опроверг сообщения о том, что полицейские застрелили трех человек в понедельник, 26 октября, на одном из островов архипелага Занзибар. Об этом сообщает BBC Swahili со ссылкой на заявление Сирро на пресс-конференции.

Сирро рассказал, что молодежь бросала камни в полицейских и чиновников, которые раздавали наборы для голосования перед выборами. Молодые люди пытались вторгнуться на избирательные участки.

Он добавил, что полиция не позволит людям оставаться на избирательных участках после голосования. По сообщениям оппозиции, три человека были убиты на острове Пемба и еще несколько ранены, когда полиция якобы использовала боевые патроны для разгона акции протеста.

Однако Сирро сообщил журналистам, что полиция арестовала 42 молодых человека в связи с насилием на Пембе, подчеркнув, что никто не был убит.

На полуавтономном архипелаге Танзании в среду, 28 октября, официально началось голосование на всеобщих выборах, а представители избирательной комиссии и сотрудники полиции проголосовали досрочно во вторник, 27 октября.

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