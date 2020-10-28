Филадельфия, США, , 08:44 — REGNUM В американском городе Филадельфия порядка тысячи человек принимают участие в грабежах магазинов, сообщает управление местной полиции в своем Twitter.

«Тревога! Толпа из около 1000 человек грабит частные магазины в районе Араминго-авеню и Кастор-авеню», — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что в указанных районах прошли демонстрации с применением насилия, переросшие в грабежи.

Как сообщало ИА REGNUM, как минимум 12 сотрудников полиции были направлены в медучреждения из-за столкновений, начавшихся в Филадельфии после того, как 26 октября полицейские застрелили молодого афроамериканца.

По данным местных СМИ, 27-летний Уолтер Уоллис, который, как предполагается, был вооружен холодным оружием, пошел в сторону сотрудников полиции, неоднократно призывавших его бросить оружие. В результате полицейские несколько раз выстрелили в Уоллиса, и он погиб.