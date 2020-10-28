Иркутск, , 08:43 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 28 октября, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составило 23 849 человек, причём 228 из них добавились только за последние сутки.

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Не обошлось без 13 новых летальных случаев. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 401 человек. Смерть ещё 114 пациентов с коронавирусом наступала от иных причин, утверждают медики.

Госпитализированы 3714 пациентов (+59 за последние сутки). Выздоровели 19 074 пациентов (+110 за сутки).

Как уже сообщало ИА REGNUMИА REGNUM, за 27 октября в Приангарье было зарегистрировано 12 новых жертв COVID-19. В больницу с подтверждённым коронавирусом госпитализирован губернатор региона Игорь Кобзев.

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