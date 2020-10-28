Заводоуковск, Тюменская область, , 08:32 — REGNUM В Тюменской области в столкновении маршрутки с внедорожником Toyota Land Cruiser пострадали десять человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Дорожная авария произошла вечером 27 октября в городе Заводоуковске. Предварительно установлено, что внедорожник занесло на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой.

Пострадали 84-летний водитель внедорожника и девять пассажиров маршрутки. Травмы средней степени тяжести получила 58-летняя пассажирка автобуса, которая госпитализирована в травматологическое отделение местной больницы.

Напомним, 27 октября в Тюменской области на дорогах наблюдалась метель и плохая видимость. Госавтоинспекция региона просила водителей по возможности воздержаться от поездок.