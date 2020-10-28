Барнаул, , 08:28 — REGNUM По данным оперативного штаба на 28 октября, в Алтайском крае выявлено 18 565 носителей SARS-CoV-2, причём только 218 из них добавились за последние сутки. По-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (5643 человека, + 33 за последние сутки) и ОРВИ (7117 человек, + 170 за последние сутки).

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Тяжелобольных к настоящему времени насчитывается 442 пациентов (+28 пациентов за последние сутки), к ИВЛ подключены 151 пациентов (+2 пациента за сутки). За последние 24 часов не обошлось без восьми новых летальных исходов.

Общее число жертв коронавируса в Алтайском крае составляет уже 734 человека. Растёт число заразившихся коронавирусом детей. Сначала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 386 (+14 за последние сутки). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 15 814 человек (+233 за сутки).

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