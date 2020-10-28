Горно-Алтайск, , 08:20 — REGNUM Спасатели предупредили жителей Республики Алтай об ухудшении погоды. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, 28 октября здесь усилится ветер до 17−22 метров в секунду, а по высокогорью достигнет практически ураганных значений — 32 метра в секунду.

Отмечается, что возможны обрывы линии электропередач и аварии на электроподстанциях, падения деревьев и обрушения различных конструкций. В связи с этим жителей и гостей призвали соблюдать меры безопасности, а водителям рекомендовали отказаться от дальних поездок.

«Туристическим группам и охотникам следует принять меры предосторожности, переждите непогоду в населенных пунктах», — отметили в управлении.