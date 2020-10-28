Баксан, , 08:18 — REGNUM В Кабардино-Балкарии произошло ДТП с четырьмя пострадавшими. Водитель автомашины «ВАЗ-217 030» совершил наезд на пешеходов в городе Баксане. В результате пострадали 39-летняя женщина и трое детей в возрасте восьми, девяти и двенадцати лет, сообщили 28 октября в пресс-службе МВД по республике.

Инцидент произошел накануне, около 17:30, на улице Защитников. Было ли совершено ДТП на пешеходном переходе, в полицейском ведомстве не уточнили, неизвестно также, находился ли водитель за рулем в состоянии алкогольного опьянения и какова была скорость движения автомашины. Известно лишь, что дети внезапно выскочили на проезжую часть.

«В результате ДТП женщина и дети с различными травмами доставлены в лечебное учреждение», — говорится в сообщении МВД.

По данному факту в настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.